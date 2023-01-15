بيلاروسيا: جاهزون للرد على أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا

وأضاف: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك علاماتنا الحدودية، وتستفز بكل طريقة ممكنة. هناك حوار من خلال سلطات الحدود، ولكن، للأسف، إنه لا يعطي نتائج إيجابية دائمًا. لقد تحدثنا عن الخط العسكري حتى الآن دون أي نتيجة".