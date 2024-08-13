كوريا الجنوبية تُعرب عن قلقها إزاء الهجوم على مدرسة في غزة

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس، عن قلقها العميق إزاء سقوط عدد من الضحايا المدنيين نتيجة للقصف الإسرائيلي على مدرسة في قطاع غزة؛ مقدمةً تعازيها إلى أسر الضحايا.