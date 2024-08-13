كوريا الجنوبية تُعرب عن قلقها إزاء الهجوم على مدرسة في غزة

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس، عن قلقها العميق إزاء سقوط عدد من الضحايا المدنيين نتيجة للقصف الإسرائيلي على مدرسة في قطاع غزة؛ مقدمةً تعازيها إلى أسر الضحايا.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية في بيان -وفقًا لوكالة يونهاب الكورية- بأن الحكومة شددت على أهمية التزام الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين؛ داعية جميع الأطراف المعنية مجددًا إلى الالتزام بالقانون الدولي؛ بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وذكرت أن وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن الرهائن المحتجزين، وحدهما يمكن أن يُوقفا هذه المأساة؛ حاثةً جميع الأطراف على الاستجابة لدعوات الوسطاء لاستئناف المفاوضات.