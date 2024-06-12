جماعة الحوثي تعلن استهداف السفينة "توتور" وإصابتها في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أمس الأربعاء استهدافها السفينة "توتور" في البحر الأحمر؛ بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية".
وتفصيلاً، قال يحيى السريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، إن العملية "أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة، وهي مُعرَّضة للغرق".
وأضاف بأن السفينة (توتور) تم استهدافها لأنها كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
وأعلن "السريع" تنفيذ جماعة الحوثي عمليتَين عسكريتَين مع فصائل عراقية، أصابت خلالهما هدفين في أسدود حيفا بإسرائيل، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تُشغِّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.