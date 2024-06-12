جماعة الحوثي تعلن استهداف السفينة "توتور" وإصابتها في البحر الأحمر

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تُشغِّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.