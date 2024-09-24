حذروا من التداعيات.. وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي

وبين أن الاجتماع أكد الدعم الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان حكومة وشعبًا، والإدانة الشديدة لهذا العدوان المتصاعد عليه، مُحَمّلاً إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومُحَذّرًا من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.