الهروب من الموت إلى الموت.. سكان مدينة غزة يواجهون خياراً مستحيلاً

وتصف فاطمة الزهراء، الباحثة الإعلامية البالغة من العمر 40 عامًا، القصف بأنه "زلزال لا يتوقف"، حيث ترتج الأرض تحت وطأة الانفجارات، ونزحت عائلتها 19 مرة خلال الحرب، وهم الآن عالقون في مدينة غزة، حيث يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوبًا عبر طريق الساحل الرشيد، لكن هذا الممر، المكتظ باليائسين، ليس خيارًا عمليًا للجميع، فتكاليف التنقل الباهظة، ونقص الخيام، وصعوبة نقل الممتلكات تجعل الهروب عبئًا لا يُطاق، وتقول الزهراء: "إذا غادرت، سأذهب إلى المجهول، بلا مأوى أو موارد"، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.