هل يفجّر فتيل "النووي" الصراع؟ تفاصيل مقلقة عن "الضربة الإسرائيلية لأصفهان"

في هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست": إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية داخل إيران، رداً على الهجوم الإيراني ضد "إسرائيل"، وفيما لم يكن من الواضح حجم الضرر الذي سببته الضربة، أكد المسؤول أن الهدف من الضربة هو إرسال إشارة إلى إيران بأن "إسرائيل" لديها القدرة على الضرب في العمق الإيراني.