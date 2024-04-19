هل يفجّر فتيل "النووي" الصراع؟ تفاصيل مقلقة عن "الضربة الإسرائيلية لأصفهان"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانية، عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية بأصفهان التي تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة إسرائيلية، مشددة على أن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفاً على الإطلاق في النزاعات العسكرية.
ومع تأكيد" إسرائيل" تنفيذها غارة محدودة على أصفهان الإيرانية، قالت طهران إن منشآتها الحيوية وتحديداً النووية منها آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأشار مصدر إسرائيلي إلى أنه تم استهداف قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان، وفق "العربية.نت".
ويعد مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية منشأة نووية رئيسية تقع وسط إيران على أرض مساحتها 60 هكتاراً، ويعد المركز جزءاً من البرنامج النووي الإيراني، وهو خاضع لإشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، كما يعتبر أكبر مجمع للأبحاث النووية في البلاد، ويضم نحو 3 آلاف عالِم.
وفي هذه المنشأة التي تضم 60 وحدة إنتاجية، يتم معالجة اليورانيوم من بعد استخراجه من المنجم، عن طريق تنقيته من الشوائب لتحويله كيميائياً إلى غاز "سداسي فلورايد اليورانيوم" ومن ثم يتم تبريدُه وتنظيفه إلى أن يصبح صَلباً.
هذا الناتج يسمى بالكعكة الصفراء، وتتم معالجته بغية تحضيره للتخصيب وتحويله إلى مركّبات أخرى لليورانيوم، وليس لتخصيب اليورانيوم بشكل مباشر، فلا يـعتبر من مهام هذه المنشأة.
ويشتبه أن تكون المنشأة بأصفهان، وفق موقع "مبادرة التهديد النووي" أن تكون مركزاً لبرنامج سري للأسلحة النووية الإيرانية.
وتشغل هذه المنشأة 3 مفاعـلات بحوث صغيرة، كما تدير منشأة للتحويل ومصنعاً لإنتاج الوقود والزركونيوم، مع احتوائها على مرافق ومختبرات أخرى، ومع خطط إيرانية لبناء مفاعلات لأبحاث نووية جديدة في الموقع بأصفهان.
كان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن "إسرائيل" نفّذت هجوماً على إيران، ردّاً على الهجوم الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي، وفق إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
في هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست": إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية داخل إيران، رداً على الهجوم الإيراني ضد "إسرائيل"، وفيما لم يكن من الواضح حجم الضرر الذي سببته الضربة، أكد المسؤول أن الهدف من الضربة هو إرسال إشارة إلى إيران بأن "إسرائيل" لديها القدرة على الضرب في العمق الإيراني.
في المقابل، ذكر محلل إيراني للتلفزيون الرسمي أن متسللين أرسلوا طائرات مسيرة صغيرة من داخل البلاد أسقطتها الدفاعات الجوية في أصفهان أطلقها "متسللون من داخل إيران"، وذلك بعد أن قالت مصادر إن "إسرائيل" شنت هجوماً على الأراضي الإيرانية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الولايات المتحدة تلقت إخطاراً قبل الهجوم الإسرائيلي، والذي جاء بعد أيام من شن إيران هجوماً لم يسبق له مثيل على "إسرائيل" بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ تم اعتراض معظمها.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر قولها إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع "جسم يشتبه أنه طائرة مسيرة"، كما ذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية قولها إن "الوضع في أصفهان بإيران طبيعي، ولم يحدث أي انفجار على الأرض".
فيما نقلت محطة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي القول إن "صواريخ إسرائيلية أصابت موقعاً في إيران".
من جانبها، نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن "إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران"، في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى صراع أعمق، وفق الشبكة.
وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية فوق العديد من المدن بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب مدينة اصفهان (وسط).
وكانت "إسرائيل" توعدت بالرد بعد شن إيران هجوماً بمئات الصواريخ والمسيرات على "إسرائيل" نهاية الأسبوع الماضي واعتُرضت غالبيتها.