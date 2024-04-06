إيران تتهم أميركا بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

وأضاف "باقري" في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي الذي قتل في الهجوم: "فلتعلم إسرائيل أن عمرها قد انتهى، وأنّ زوالها واضمحلالها بات قريباً، طوفان الأقصى كان مرحلة مصيرية وضربة لا علاج لها لدى الاحتلال الذي غرق في غزة".