إيران تتهم أميركا بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم (السبت): "إن الهجوم على قنصلية طهران في دمشق خطوة مجنونة والولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة، وتتحمل المسؤولية الرئيسية عنها".
وأضاف "باقري" في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي الذي قتل في الهجوم: "فلتعلم إسرائيل أن عمرها قد انتهى، وأنّ زوالها واضمحلالها بات قريباً، طوفان الأقصى كان مرحلة مصيرية وضربة لا علاج لها لدى الاحتلال الذي غرق في غزة".
وكان مقر القنصلية الإيرانية في دمشق تعرض للقصف يوم الاثنين الماضي مما أدى إلى مقتل 13 شخصًا، بينهم العميد محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني.