إثيوبيا وافقت على طلب مصر بوجود اتفاق كتابي بشأن ملف سد النهضة

أكد بيان مصري إثيوبي على تعهد إثيوبيّ بعدم إلحاق ضرر بمصر والسودان أثناء ملء سد النهضة هذا العام، وقد وافقت على طلب مصر بوجود اتفاق كتابي بشأن ملف سد النهضة، كما تم الاتفاق على الاجتماع بشأن سد النهضة في أغسطس المقبل، واتفاق للشروع في مفاوضات عاجلة حول سد النهضة والانتهاء منها خلال 4 أشهر.