بعد مقتل أمريكي بهجوم نفذته مسيّرة.. القوات الأمريكية تشن ضربات في سوريا

شنت القوات الأمريكية "ضربات جوية دقيقة" في شرق سوريا بعد هجوم بطائرة بلا طيار أسفر عن مقتل أمريكي وإصابة ستة آخرين حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء الخميس.
وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم بالطائرة بدون طيار استهدف منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.
وأضاف البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأمريكيةتقدّر أن الطائرة بدون طيار "من أصل إيراني". وأشار إلى أن القتيل مقاول أمريكي، لافتاً إلى أن المصابين هم خمسة جنود ومقاول أمريكي آخَر.
ونقل البيان عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله "أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
وأوضح أن "الضربات الجوية جاءت رداً على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري".