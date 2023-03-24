بعد مقتل أمريكي بهجوم نفذته مسيّرة.. القوات الأمريكية تشن ضربات في سوريا

وأضاف البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأمريكيةتقدّر أن الطائرة بدون طيار "من أصل إيراني". وأشار إلى أن القتيل مقاول أمريكي، لافتاً إلى أن المصابين هم خمسة جنود ومقاول أمريكي آخَر.