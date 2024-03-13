المملكة المتحدة تعلن عن إيصال "150" طنًّا من المساعدات إلى غزة

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيانٍ نشر اليوم، أنه من المتوقع وصول مستشفى ميداني متكامل التجهيزات خلال هذا الأسبوع إلى غزة، مقدم من المملكة المتحدة لصالح مؤسسة "UK-Med" الخيرية، الذي يتميّز بقدرته على التكيف مع الاحتياجات الطبية المتغيرة؛ حيث يحتوي على صيدلية، ومنطقة لتشخيص الحالات، ووحدة للإسعافات الأولية والإنعاش، بالإضافة إلى خيمة خاصة برعاية الأمهات الحوامل.