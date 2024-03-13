المملكة المتحدة تعلن عن إيصال "150" طنًّا من المساعدات إلى غزة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، عن إيصال شحنة كبيرة من المساعدات تزن حوالي "150" طنًّا إلى غزة، تشتمل على أكثر من "13,000" بطانية، و"840" خيمة بالحجم العائلي، التي من المقرّر أن توزعها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" على الأسر الأكثر حاجة في القطاع.
وأكّد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، في تصريحٍ له، أن الوقف الفوري للقتال هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى داخل غزة، مشددًا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يحول دون العودة إلى الدمار أو القتال أو الخسائر في الأرواح.
وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيانٍ نشر اليوم، أنه من المتوقع وصول مستشفى ميداني متكامل التجهيزات خلال هذا الأسبوع إلى غزة، مقدم من المملكة المتحدة لصالح مؤسسة "UK-Med" الخيرية، الذي يتميّز بقدرته على التكيف مع الاحتياجات الطبية المتغيرة؛ حيث يحتوي على صيدلية، ومنطقة لتشخيص الحالات، ووحدة للإسعافات الأولية والإنعاش، بالإضافة إلى خيمة خاصة برعاية الأمهات الحوامل.