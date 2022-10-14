إقالة وزير المالية البريطاني اليوم

ويأتي مؤتمر تراس مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، في أوج أزمة اقتصادية وسياسية تتعلق بـ"ميزانيتها المصغرة"، كما أعلنت رئاسة الحكومة بعد ساعات على الإعلان عن عودة وزير المال على عجل من واشنطن