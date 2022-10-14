إقالة وزير المالية البريطاني اليوم

أُقيل وزير المال البريطاني كواسي كوارتينج، حسبما أفادت شبكتيْ "بي بي سي" و"سكاي نيوز" اليوم الجمعة، فيما تحاول رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إنقاذ منصبها.
وقالت “بي بي سي” إن كوارتينج “لم يعد وزيرًا”.
وكان كوارتينج قد قال الخميس إنه "لن يذهب إلى أي مكان" رغم الاضطراب في الأسواق بسبب الخطط الاقتصادية المثيرة للجدل التي طرحتها الحكومة.
وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن خبر إقالته.
ومن المقرر أن تعقد تراس مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق يوم الجمعة.
ويأتي مؤتمر تراس مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، في أوج أزمة اقتصادية وسياسية تتعلق بـ"ميزانيتها المصغرة"، كما أعلنت رئاسة الحكومة بعد ساعات على الإعلان عن عودة وزير المال على عجل من واشنطن