البرلمان العراقي يصوت على استقالة رئيسه الأربعاء المقبل

يعقد البرلمان العراقي الأربعاء المقبل جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 أغسطس (آب) الماضي، والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب ما ذكر بيان مقتضب للمجلس، اليوم (الاثنين).