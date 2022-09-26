البرلمان العراقي يصوت على استقالة رئيسه الأربعاء المقبل

يعقد البرلمان العراقي الأربعاء المقبل جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 أغسطس (آب) الماضي، والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب ما ذكر بيان مقتضب للمجلس، اليوم (الاثنين).
ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة، إجراء عملية تصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري.
ويعتبر مراقبون سياسيون، أن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة "للحلبوسي" على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.