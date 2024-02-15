بالصور: معاناة جديدة تواجههم.. سوء التغذية يهاجم أطفال غزة ويقسو عليهم

في خضم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، يواجه أطفاله أمراض سوء التغذية، إذ لوحظ معاناة الأطفال وانخفاض أوزانهم عن الأوزان الطبيعية في ظل معاناة مما يشبه المجاعة التي تضرب القطاع.
وبحسب الإحصاءات الأممية، يعاني 1 من بين كل 10 أطفال في غزة دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأظهرت قياسات الذراع التي تظهر مستويات الهزال لدى الأطفال، التي أجراها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤشرات خطيرة، مفادها أن 9.6 % من الأطفال والرضع يعانون بسبب سوء التغذية الحاد، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 12 مثلاً عن مستويات ما قبل الحرب، بينما في شمال غزة، بلغ المعدل 16.2 % أو 1 من كل 6 أطفال.
ويعيش القطاع هذه الأيام في ظروف كارثية غير مسبوقة، إذ أفاد برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، بأن غزة تعاني مستويات غير مسبوقة من ظروف تحاكي المجاعة مع استمرار الحرب التي يشنها جيش الاحتلال.
ووفقًا لما أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، يواجه نحو 550 ألف شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، فيما تؤثر الأزمة على جميع سكان القطاع.
واضطرت الظروف القاتلة التي يعيشها سكان القطاع إلى أن يقتاتوا على أوراق الشجر والنباتات وأعلاف الحيوانات، فيما وصل الحد ببعضهم إلى ذبح الحمير، وطهو لحمها في ظل مجاعة غير مسبوقة.