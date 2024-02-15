بالصور: معاناة جديدة تواجههم.. سوء التغذية يهاجم أطفال غزة ويقسو عليهم

وأظهرت قياسات الذراع التي تظهر مستويات الهزال لدى الأطفال، التي أجراها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤشرات خطيرة، مفادها أن 9.6 % من الأطفال والرضع يعانون بسبب سوء التغذية الحاد، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 12 مثلاً عن مستويات ما قبل الحرب، بينما في شمال غزة، بلغ المعدل 16.2 % أو 1 من كل 6 أطفال.