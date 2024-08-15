وفاة مستشار عسكري إيراني متأثرًا بجراحه في سوريا
توفي مستشار عسكري في القوات "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني، متأثرًا بجروح أُصيب بها في سوريا خلال الأسابيع الماضية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، اليوم الخميس.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: "استُشهد العقيد أحمد رضا أفشاري من القوات الاستشارية الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في سوريا متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف جوي نفذه التحالف الذي ينتهك سوريا"، وفقًا لـ"رويترز".
ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية، التوقيت الذي وقعت فيه الضربة تحديدًا، لكنها قالت: إن "أفشاري" أُصيب بجراحه بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس.
يُذكر أن الولايات المتحدة و"إسرائيل"، تشنان هجمات في سوريا ضد الفصائل المتحالفة مع إيران التي زاد نفوذها، منذ بدأت تقديم الدعم للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، وفق "سكاي نيوز عربية".
وفي أبريل الماضي، أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ في أول هجوم مباشر لها على "إسرائيل"، ردًا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على مجمعها الدبلوماسي في دمشق، الأول من أبريل، الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري.