وفاة مستشار عسكري إيراني متأثرًا بجراحه في سوريا

وفي أبريل الماضي، أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ في أول هجوم مباشر لها على "إسرائيل"، ردًا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على مجمعها الدبلوماسي في دمشق، الأول من أبريل، الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري.