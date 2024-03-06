وزير خارجية بريطانيا لـ"غانتس": غزة غارقة في أزمة إنسانية.. وهذا الوضع يجب أن يتغير

وقال: "خلال لقائي بيني غانتس ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة"، مشيرًا إلى محادثات "صعبة لكن ضرورية" مع الخصم الأول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل، وفقًا لـ"العربية نت".