برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة على شفا المجاعة

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة على شفا المجاعة، داعيًا لوقف إطلاق النار لتوسيع نطاق المساعدات في القطاع المحاصر.
وأوضح البرنامج أن المساعدات التي يوصلها إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات، مشيرًا إلى أنها تمثل 47% فقط من هدف البرنامج اليومي.
كما أكد أنه لا يمكن استئناف عمليات التوزيع، وتوفير الوجبات الساخنة وتشغيل المخابز التي يدعمها البرنامج دون زيادة المساعدات.
وشدد على أن وقف إطلاق النار يبقى السبيل الوحيد لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان المحتاجين.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.