كرّس دولة الحزب الواحد.. لماذا فقد "مودي" الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الهندية؟

وركز حزب بهاراتيا جاناتا حملته الانتخابية على عبادة شخصية رئيس الوزراء؛ حيث كان عنوان البيان الانتخابي للحزب ببساطة "ضمان مودي"، وفيما اعتبره البعض علامة على التوتر داخل معسكر حزب بهاراتيا جاناتا، تحول "مودي" لاحقًا إلى خطاب ديني أكثر استقطابًا أثناء الحملة الانتخابية؛ حيث بدا أنه يصف المسلمين بأنهم "متسللون"، و"أولئك الذين لديهم عدد أكبر من الأطفال"، وفي سلسلة من المقابلا، ادعى أن "الله اختاره لهذا الدور"، كما اتهم حزب بهاراتيا جاناتا بمضايقة وترهيب المعارضين السياسيين لمنعهم من الترشح، وقمع أصوات المسلمين والمعارضين طيلة 10 سنوات، وتكريس دولة الحزب الواحد، وتمثل الممارسات الأسباب الحقيقية لخسارة الحزب مقاعده في الانتخابات.