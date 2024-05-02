اقتحام وقنابل دخان.. اشتباكات تتواصل بين الشرطة والطلاب المعتصمين في جامعة كاليفورنيا

ومع تدخّل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، تَوسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة؛ منها جامعات رائدة، مثل: هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا؛ حيث ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700.