اقتحام وقنابل دخان.. اشتباكات تتواصل بين الشرطة والطلاب المعتصمين في جامعة كاليفورنيا

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الأمريكية وطلاب معتصمين في جامعة كاليفورنيا؛ للمطالبة بوقف الحرب على غزة.
جاء ذلك بعدما أحدثت الشرطة الأمريكية فتحة في سياج اعتصام طلاب جامعة كاليفورنيا؛ تمهيدًا لدخول ساحة الاعتصام.
ودخلت الشرطة إلى حرم جامعة كاليفورنيا؛ تمهيدًا لفض الاعتصام، ثم اقتحمت الجامعة، وأطلقت قنابل دخان على معتصمين.
وشرعت الشرطة في إزالة حواجز وخيام المعتصمين، وقامت باعتقال عدد من المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة.
وقد وقعت صدامات ليل الثلاثاء الأربعاء في جامعة كاليفورنيا، عندما هاجمت مجموعة كبيرة من الأشخاص، العديدُ منهم ملثمون، مخيمًا مؤيدًا للفلسطينيين.
وفي 18 أبريل الماضي، بدأ طلاب رافضون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك؛ مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخّل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، تَوسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة؛ منها جامعات رائدة، مثل: هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا؛ حيث ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700.
ولاحقًا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند وأستراليا، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيرتها بالجامعات الأمريكية، ومطالبات بوقف العدوان على غزة، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
وتُوَاصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 34596 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77816 آخرين؛ فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.