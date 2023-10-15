الأمم المتحدة تحذر من موت الآلاف في غزة بسبب انعدام الغذاء والماء والكهرباء

حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن جريفيث، اليوم (الأحد) من أن شبح الموت يخيم على قطاع غزة.
وقال "جريفيث" عبر منصة "إكس": "سيموت الآلاف، في ظل عدم وجود ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء".
وأعرب المنسق الأممي في وقت سابق من اليوم عن خشيته من أن الأسوأ في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لم يأتِ بعدُ.
وقال: "إن غزة باتت محرومة من الكهرباء والماء والوقود. مخزون الغذاء يوشك على النفاد. عائلات تعرضت للقصف في أثناء توجهها صوب جنوب غزة عقب أمر الإخلاء الإسرائيلي".
وأوضح أن أحياء سكنية كاملة سويت بالأرض في غزة، بما في ذلك المدارس والملاجئ والمراكز الصحية ودور العبادة.