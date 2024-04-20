غارة إسرائيلية تستهدف منزلًا جنوبي لبنان وتُخَلّف قتلى ومصابين

أدت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، استهدفت منزلًا في الجبين جنوبي لبنان، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه ومنذ الثامن من أكتوبر، يتبادل "حزب الله" وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وزادت وتيرة التصعيد بين الجانبين، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، وسط حالة ترقب عالمي ومخاوف من انزلاق المنطقة باتجاه حرب واسعة.
ويعلن "حزب الله" استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية؛ "دعمًا لغزة وإسنادًا لمقاومتها"، ويقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جويًّا ومدفعيًّا لاستهداف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.