300 مليار دولار سنويًا لمواجهة آثار تغير المناخ.. هل تكفي لإنقاذ كوكب الأرض؟

وفي عام 2024، من المتوقع أن يكون هذا العام الأكثر حرارة على الإطلاق. وقد تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف في خسائر فادحة في الأرواح في جميع أنحاء العالم. ففي أفريقيا، قتلت الفيضانات الآلاف، وفي آسيا، دفنت الانهيارات الأرضية القاتلة القرى، وفي أمريكا الجنوبية، يتسبب الجفاف في تقلص الأنهار، وحتى الدول المتقدمة لم تسلم من هذه التأثيرات، حيث شهدت إسبانيا والولايات المتحدة فيضانات مدمرة هذا العام.