"يهدد نفوذ الدول الكبرى".. ما أسباب عرقلة إصلاح الأمم المتحدة؟

ولكن قبل انعقاد القمة، أشار "غوتيريس" إلى أن الأمم المتحدة لم تستطع التوسط في النزاعات، التي لم تطلب الأطراف المشاركة فيها الوساطة، مثل روسيا وأوكرانيا أو إسرائيل وحركة "حماس"، وأن حالة روسيا، وهي عضو في مجلس الأمن متورطة بشكل مباشر في الصراع، أظهرت أن مجلس الأمن لديه مشكلة ”ليس فقط في الفعالية، ولكن في الشرعية“، وقال "غوتيريس" لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي: ”لن نحل جميع مشاكل العالم، فالتحديات ضخمة وربما يستسلم الكثيرون ولكن يمكنني أن أقول لكم إننا لن نستسلم، ونحن لا نملك القوة، ولا نملك المال، نحن الأمم المتحدة، ولكن لدينا صوت ولدينا بعض القدرة على عقد الاجتماعات، وذلك انعكس في الجهود الأخيرة بشأن الذكاء الاصطناعي التي تناولها ميثاق المستقبل".