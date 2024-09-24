"يهدد نفوذ الدول الكبرى".. ما أسباب عرقلة إصلاح الأمم المتحدة؟

بينما يجتمع دبلوماسيون من حوالي 200 دولة عضو في نيويورك، هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الدورة الـ 97 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية حملة القصف الإسرائيلي المكثف على جنوب لبنان، هناك سؤال مزعج يجب معالجته هو: ما إذا كانت الأمم المتحدة معطلة لدرجة لا يمكن إصلاحها.
يواجه مسؤولو الأمم المتحدة ثلاثة صراعات مستعصية، في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان، وفي حين أنها لا تزال واحدة من أهم المنظمات الإنسانية على وجه الأرض، حيث تشرف على جهود الإغاثة للاجئين وضحايا الكوارث الطبيعية وغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إليها، يبدو أن الهيئة الأمنية الرئيسية في الأمم المتحدة عاجزة عن التدخل في بعض أكثر الصراعات الطاحنة في العالم، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويرى المؤيدون أن الأمم المتحدة لا تزال محفلًا رئيسيًا لحل النزاعات، التي حالت دون حدوث نتائج أسوأ، وقد اعترفت قيادتها بالحاجة إلى تغيير جذري، وخصصت عنصرًا مهمًا من ميثاق المستقبل - وهي مبادرة من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تم تبنيها بعد مفاوضات شاقة الأسبوع الماضي - لجهود إصلاح مجلس الأمن، الذي يتحكم في القرارات الرئيسية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسلام والأمن.
ووصفت الأمم المتحدة لغة الاتفاق، وهو غير ملزم، بأنه يتضمن الالتزام الأكثر تقدمية وملموسة لإصلاح مجلس الأمن منذ الستينيات، مع خطط لتحسين فعالية المجلس وتمثيله، بما في ذلك عن طريق معالجة التمثيل الناقص التاريخي لأفريقيا كأولوية.
ولكن قبل انعقاد القمة، أشار "غوتيريس" إلى أن الأمم المتحدة لم تستطع التوسط في النزاعات، التي لم تطلب الأطراف المشاركة فيها الوساطة، مثل روسيا وأوكرانيا أو إسرائيل وحركة "حماس"، وأن حالة روسيا، وهي عضو في مجلس الأمن متورطة بشكل مباشر في الصراع، أظهرت أن مجلس الأمن لديه مشكلة ”ليس فقط في الفعالية، ولكن في الشرعية“، وقال "غوتيريس" لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي: ”لن نحل جميع مشاكل العالم، فالتحديات ضخمة وربما يستسلم الكثيرون ولكن يمكنني أن أقول لكم إننا لن نستسلم، ونحن لا نملك القوة، ولا نملك المال، نحن الأمم المتحدة، ولكن لدينا صوت ولدينا بعض القدرة على عقد الاجتماعات، وذلك انعكس في الجهود الأخيرة بشأن الذكاء الاصطناعي التي تناولها ميثاق المستقبل".
وخلف الأبواب المغلقة، قلل دبلوماسيون في حديثهم مع صحيفة "الجارديان" من التوقعات بحدوث أي اختراقات كبيرة في الأمم المتحدة بشأن تلك النزاعات، مشيرين إلى أن الانقسامات العميقة بين الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب النفوذ الصيني المستقل المتزايد تدريجيًا، تعني أن مجلس الأمن مشلول بشكل أساسي في اتخاذ قرار بشأن عدد من القضايا الرئيسية.
وأدان سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، صامويل زبوغار، الرئيس الدوري للمجلس، "المزاج المسموم" في مجلس الأمن، ملقياً باللوم على كل من موسكو وواشنطن، اللتين تتمتعان بحق النقض "الفيتو".
ووصف ريتشارد غوان مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، قضايا إصلاح الأمم المتحدة بأنها "حلقة مفرغة"، قائلاً: "إن القدرة على إصلاح المجموعة تعتمد على الدول التي سيصبح نفوذها مهدداً بسبب هذا الإصلاح، فضلاً عن العقبات الداخلية الكبيرة، التي تعترض التصديق على الاتفاقيات إذا ما تم إبرامها"، مضيفاً: "إنه من اللافت للنظر أن الشيء الوحيد الذي أسمعه من الكثير من الدبلوماسيين هنا هو أن الأمر يزداد صعوبة في جعل العواصم تستمع حقًا إلى ما تقوم به الأمم المتحدة. وأنا أسمع هذا من جميع الأعضاء، لأنني أعتقد أن الكثير من الحكومات قد استنتجت أن المؤسسة تفقد أهميتها".
وأدى نقص التمويل للجهود الأمنية إلى وضع المنظمة، في واحدة من أكثر اللحظات ضعفًا في الذاكرة الحديثة.