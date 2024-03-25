لمواجهة نفوذ الصين.. أميركا واليابان تبحثان تعزيز تعاونهما العسكري

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ووسائل إعلام يابانية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن مراجعة الاتفاقية الأمنية بين الحليفين سيتم الإعلان عنها في القمة الأميركية اليابانية المقرر عقدها الشهر المقبل في واشنطن.