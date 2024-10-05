ردًّا على شائعات مواقع التواصل.. الكويت: لا أمر بمنع أي مواطن من دخول البلاد

أكّدت وزارة الداخلية في الكويت توضيحًا لما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لإحدى وسائل الإعلام، أن لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت، ولا أحد يستطيع إجبارهم على مغادرة بلدهم.