ردًّا على شائعات مواقع التواصل.. الكويت: لا أمر بمنع أي مواطن من دخول البلاد

أكّدت وزارة الداخلية في الكويت توضيحًا لما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لإحدى وسائل الإعلام، أن لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت، ولا أحد يستطيع إجبارهم على مغادرة بلدهم.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية: أضافت الوزارة في بيان "يتوجب على الجميع دون استثناء التقيُّد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم، وكان على رأس من التزم بالإجراءات صاحب السموّ أمير البلاد، حفظه الله ورعاه؛ حيث قام بتنفيذ إجراءات البصمة البيومترية؛ مما يوضح أن لا أحد فوق القانون، وأنه يُطبق على الجميع".
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تمّ اجتزاء تصريح وزير الداخلية؛ إذ لم يصدر أمر بمنع أي مواطن من دخول البلاد، ومع ذلك فإن الجميع في الكويت مطالب بالالتزام بالقانون، وسيطبق على الجميع دون استثناء.