مسؤول أوكراني ينشر صورًا لقاذفة روسية استراتيجية تأكلها النيران

وفي وقت لاحق ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة واحدة تضررت من جراء الهجوم من دون تحديد نوعها، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء أخمدوا حريقًا في المطار الذي يبعد مئات الأميال عن الحدود الأوكرانية، حسب موقع "نيوزويك" الأمريكي.