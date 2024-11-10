إسقاط 70 طائرة مسيّرة.. "هجوم أوكراني واسع على موسكو" يدفع روسيا إلى إغلاق مطارَيْن

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها تمكنت من إسقاط 70 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء 6 مقاطعات روسية؛ من بينها 32 مسيّرة استهدفت موسكو؛ ما أدّى إلى إغلاق اثنَيْن من مطارات العاصمة مؤقتاً.
وقال مسؤولون روس، إن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 32 طائرة مسيّرة استهدفت العاصمة الروسية، اليوم الأحد، في أكبر هجومٍ أوكراني بطائرات مسيّرة على المدينة حتى الآن؛ ما دفع السلطات إلى إغلاق اثنَيْن من مطارات العاصمة مؤقتاً.
ووفقاً لرئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين؛ صدَّت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوماً واسعاً شنّته طائرات من دون طيّار أوكرانية على العاصمة.
وكتب "سوبيانين"؛ عبر قناته على تلغرام، اليوم الأحد: "تمّ إسقاط 7 طائرات من دون طيّار أخرى، في المناطق الحضرية في دوموديدوفو ورامينسكوي وكولومنا.. حتى الآن، تمّ تدمير 32 طائرة من دون طيّار كانت متجهة نحو موسكو".
وقبل ذلك، أبلغ العمدة عن اعتراض 25 طائرة من دون طيّار في مناطق رامينسكوي ودوموديدوفو وكولومنا.
وبحسب حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف؛ اشتعلت النيران في منزلَيْن في قرية ستانوفو بمنطقة رامينسكوي، بسبب تساقط الشظايا من المركبات المحطمة.
وأُصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً بشظية، وتمّ نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق، وأضاف فوروبيوف؛ أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
وهذا من أكبر الهجمات بالمسيّرات على العاصمة الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وآخر مرة استهدفت فيها أوكرانيا منطقة رامينسكيا، التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً جنوب شرقي الكرملين، كانت في سبتمبر، في أكبر هجومٍ أوكراني على العاصمة الروسية عندما دمّرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 20 طائرة مسيّرة.
وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتسيا" على تطبيق تلغرام، إنه "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، جرى فرض قيودٍ مؤقتة على تشغيل مطارَي دوموديدوفو وجوكوفا، اعتباراً من الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، ولم تذكر إلى متى ستظل القيود سارية.
من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، 23 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك.
تفصيلاً، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمّرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية؛ معظمها في مقاطعة بريانسك.
وأشارت الوزارة إلى أن المسيّرات الـ 23، تمّ إسقاط 17 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.