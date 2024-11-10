إسقاط 70 طائرة مسيّرة.. "هجوم أوكراني واسع على موسكو" يدفع روسيا إلى إغلاق مطارَيْن

وكتب "سوبيانين"؛ عبر قناته على تلغرام، اليوم الأحد: "تمّ إسقاط 7 طائرات من دون طيّار أخرى، في المناطق الحضرية في دوموديدوفو ورامينسكوي وكولومنا.. حتى الآن، تمّ تدمير 32 طائرة من دون طيّار كانت متجهة نحو موسكو".