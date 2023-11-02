البحرين تعلن مغادرة سفير إسرائيل للبلاد وعودة سفيرها من تل أبيب

أكد مجلس النواب البحريني، أن سفير إسرائيل في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من تل أبيب، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.