البحرين تعلن مغادرة سفير إسرائيل للبلاد وعودة سفيرها من تل أبيب

أكد مجلس النواب البحريني، أن سفير إسرائيل في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من تل أبيب، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن ذلك يأتي تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.
وأكد المجلس، وفق صحيفة "السياسة" الكويتية أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس الى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.