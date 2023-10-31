"أبو الغيط "يستنكر المذابح اليومية التي يرتكبها الاحتلال بضوء أخضر من قوى عالمية

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط, بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 فلسطيني ما بين شهيد وجريح.
وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن هذه الجريمة تُضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها، مستنكرًا المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.
وجدد الأمين العام للجامعة العربية، الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، موضحًا أن أهل القطاع يتعرضون إلى خطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، وأن دخول المساعدات الإنسانية إليهم بشكل فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية.