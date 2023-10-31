"أبو الغيط "يستنكر المذابح اليومية التي يرتكبها الاحتلال بضوء أخضر من قوى عالمية

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن هذه الجريمة تُضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها، مستنكرًا المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.