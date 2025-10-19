"ماكرون" يتعهد بإعادة مجوهرات اللوفر المسروقة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الإرث الفرنسي

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد باستعادة المجوهرات الثمينة التي سُرقت من متحف اللوفر، مؤكدًا محاسبة المقصرين من موظفي المتحف والجناة المتورطين في هذه الجريمة.
وكتب ماكرون عبر حسابه في شبكة "X": "سرقة اللوفر اعتداء على إرثنا الذي نعتز به لأنه يمثل تاريخنا. سنستعيد هذه الأعمال الفنية وسيتم محاسبة الجناة. يتم بذل كل ما هو ممكن وعلى جميع المستويات تحت إشراف النيابة العامة في باريس".
وذكرت صحيفة "باريزيان" أن اللصوص تسللوا إلى المتحف وسرقوا تسع قطع مجوهرات من مجموعة الإمبراطورة جوزفين، زوجة الإمبراطور نابليون الأول.
وأضافت أن تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيغو تعرّض للتلف وترك في مكان الحادث، حيث تم العثور عليه لاحقًا وإعادته إلى المتحف.
من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، التي توجهت إلى موقع الحادث، عدم تسجيل أي إصابات بشرية خلال عملية السرقة.
وأُغلق المتحف مؤقتًا أمس الأحد في إطار التحقيقات، بحسب ما أعلن متحدث باسمه.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الجناة استخدموا سلمًا محمولًا على رافعة مركبة للدخول عبر نافذة، وقاموا بقطع الزجاج باستخدام منشار كهربائي، ثم لاذوا بالفرار على دراجات نارية.
وأشار إلى أن التحقيقات لا تستبعد أن يكون منفذو الجريمة من جنسيات أجنبية، فيما أفادت الصحيفة أن أربعة أشخاص شاركوا في السرقة، اثنان منهم دخلا المتحف بشكل اعتيادي.