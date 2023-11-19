"منطقة موت".. كيف وجدت "الصحة العالمية" مستشفى الشفاء بغزة بعد الاقتحام الإسرائيلي؟

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد): "إن مستشفى الشفاء في مدينة غزة تَحول إلى منطقة موت، وإن الوضع فيه يائس"؛ مشيرة إلى أنها رأست فريقًا مشتركًا من الأمم المتحدة يضم خبراء في الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مجموعة من الوكالات في مهمة قصيرة وشديدة الخطورة إلى المستشفى أمس.