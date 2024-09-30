الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بالإخلاء بشكل عاجل

دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل عاجل وذلك مع تزايد احتمالات قيام إسرائيل بتوغل عسكري.
وفي التفاصيل، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية .
ويتوقع انطلاق الهجوم البري الإسرائيلي من القطاع الشرقي جنوبي لبنان، مع استمرار الغارات التي تستهدف عدة قرى جنوبي لبنان، مساء الاثنين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي يمشّط أطراف كفرشوبا جنوبي لبنان، مع تحليق للمقاتلات الإسرائيلية مع إلقاء بالونات حرارية في أجواء صيدا.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتهاء جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وبدء مشاورات تجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببعض الوزراء.
وبدأ الجيش اللبناني، مساء الاثنين، إعادة تمركز قواته قرب الحدود مع إسرائيل، حيث نقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن القوات اللبنانية انسحبت لمسافة 5 كيلومترات على الأقل شمال حدودها الجنوبية مع إسرائيل.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي "منطقة عسكرية مغلقة" في أجزاء من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، وقال في بيان إنه تم إعلان "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. يمنع الدخول إلى هذه المنطقة".
وكشفت مصادر أمريكية أن إسرائيل نشرت مهندسين قتاليين وقوات أخرى لتنفيذ مهام جنوبي لبنان مثل اختراق الحواجز، مضيفة أن إسرائيل بدأت بالفعل تنفيذ عمليات استكشافية جنوب لبنان بما في ذلك مهام برية صغيرة.