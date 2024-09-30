الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بالإخلاء بشكل عاجل

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي "منطقة عسكرية مغلقة" في أجزاء من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، وقال في بيان إنه تم إعلان "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. يمنع الدخول إلى هذه المنطقة".