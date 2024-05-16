ملك الأردن يشدّد على أهمية حصول الفلسطينيين على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية

وفي كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة؛ قال ملك الأردن: واقع أليم وغير مسبوق تشهده منطقتنا العربية في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق الدولية على المحك.