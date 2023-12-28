"سام 18" و"سلاح الشيطان".. إضافات جديدة تغير معادلات المقاومة في غزة

للمرة الأولى منذ الحرب الدائرة في غزة منذ 83 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 21 ألف شهيد، وما يزيد على 55 ألف جريح، وتسبّبت في كارثة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع الفلسطيني، نشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، يوم الأربعاء، مقاطع فيديو لاستهداف مروحية إسرائيلية شرق مخيم جباليا بصاروخ "سام 18"، أحد الأسلحة الفتّاكة، سوفيتية الصنع، كذلك استهداف قوة للاحتلال بصاروخ "برو إيه" RPO-A الملقّب بـ"قاذف اللهب" أو "سلاح الشيطان".