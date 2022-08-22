خط أحمر.. "زيلينسكي": عند هذه النقطة سترفض كييف التفاوض مع روسيا

وقال زيلينسكي وفق "روسيا اليوم": إن رد فعل كييف على ذلك سيكون واضحًا؛ مضيفًا أن ذلك "سيكون هو الخط الذي لا يمكن بعده إجراء مفاوضات؛ روسيا ستقطع نفسها عن المفاوضات، ولن يكون هناك المزيد من المفاوضات".