ما الذي يمنع؟ تعليق من "أردوغان" عن مشهد مصافحته لـ"السيسي" في قطر

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومصافحته التاريخية في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.
وقال الرئيس التركي في معرض حديثه: "قلنا سابقًا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".
وأوضح "أردوغان" وفقًا لوكالة "الأناضول": "الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جدًا بالنسبة لنا، ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجددًا، وقدّمنا مؤشرات في هذا الخصوص"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
وتابع: "آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".