ما الذي يمنع؟ تعليق من "أردوغان" عن مشهد مصافحته لـ"السيسي" في قطر

وأوضح "أردوغان" وفقًا لوكالة "الأناضول": "الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جدًا بالنسبة لنا، ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجددًا، وقدّمنا مؤشرات في هذا الخصوص"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".