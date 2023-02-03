واشنطن لـ"بكين": إرسال منطاد تجسس في الأجواء الأمريكية تصرف غير مسؤول

وشددت على أن "الجانب الصيني سيواصل التواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل مناسب مع هذا الوضع غير المتوقع والناجم عن قوة قاهرة".

وكانت بكين قد أكدت في وقت سابق، أنها "تتحقق" من تقارير أميركية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص.