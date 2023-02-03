واشنطن لـ"بكين": إرسال منطاد تجسس في الأجواء الأمريكية تصرف غير مسؤول

في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة نظيره الصيني وانغ يي أنّ تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الولايات المتّحدة هو "عمل غير مسؤول"، وذلك في معرض شرحه أسباب إرجائه زيارة لبكين كان يعتزم القيام بها بعد يومين، بحسب ما أعلنت واشنطن.
وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّه خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الصيني، قال بلينكن إنّه "أخذ علماً بمشاعر الأسف التي أعربت عنها الصين، لكنّه أشار إلى أنّ هذا عمل غير مسؤول وانتهاك واضح لسيادة الولايات المتّحدة وللقانون الدولي يقوّض الغرض من الرحلة" التي كان مقرّراً القيام بها الأحد والاثنين، وفقاً للعربية نت.
واعتبر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن وجود المنطاد الصيني في الأجواء الأميركية انتهاك للقانون غير مقبول، مؤكداً متابعته عن كثب منطاد التجسس الصيني "وكل الخيارات متاحة".
وأضاف في بيان أن القوات الأمريكية صعبت المهمة على الصين لجمع أي معلومات من خلال منطادها، مشيراً إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في هذا التوقيت غير مناسبة، لافتاً إلى أن الرئيس جو بايدن وافق على تأجيل الزيارة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت أنها تدرس خيارات التعامل مع المنطاد الصيني ، وقالت، الجمعة، إنها أجرت تقييماً حول طبيعة المنطاد، مؤكدة أنه لا يشكل تهديداً على الناس في الأرض، لافتة إلى أنه يحلق على ارتفاع أكثر من 60 ألف قدم.
وأردفت: "نعلم أن المنطاد الصيني لديه القدرة على المناورة"، موضحة : "لا نستطيع حالياً إسقاط المنطاد نظراً لكبر حجمه والأضرار التي سيتسبب بها"، مضيفة أنه سيبقى في الأجواء الأميركية لبضعة أيام.
وقالت الخارجية الأمريكية لـ"العربية"، إنها تعتبر المنطاد الصيني ذا طبيعة تجسسية.
وفي المقابل، أعربت بكين، الجمعة، عن "أسفها" لانتهاك منطاد صيني غير مأهول، المجال الجوي الأمريكي، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم "عن غير قصد".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن "المنطاد من الصين. إنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية"، مضيفة أن "الجانب الصيني يأسف لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة"، وفق فرانس برس.
وأردفت: أن المنطاد خرج عن مساره المحدد بسبب تيار هوائي، موضحة أنه "بسبب تيار الرياح الغربية وفي ظل قدرته المحدودة على التوجيه الذاتي، انحرف المنطاد بعيداً عن المسار المحدد له".
وشددت على أن "الجانب الصيني سيواصل التواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل مناسب مع هذا الوضع غير المتوقع والناجم عن قوة قاهرة".
وكانت بكين قد أكدت في وقت سابق، أنها "تتحقق" من تقارير أميركية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص.