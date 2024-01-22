روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة شركة نوفاتك للغاز

اتهم الكرملين، اليوم (الاثنين)، أوكرانيا بضرب محطة شركة نوفاتك الروسية للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق الروسي، أمس، مما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.
ورداً على سؤال حول الحريق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية".
واتهم "بيسكوف" أوكرانيا بقصف المحطة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال: "إن الجيش الروسي، وهيئات حكومية أخرى، يتخذون الإجراءات اللازمة، التي تشمل الدفاعات الجوية بعد الهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على المحطة الروسية لتصدير الوقود".
وكانت شركة نوفاتك الروسية قد أعلنت أمس وقف بعض العمليات في المحطة مؤقتاً، إضافة إلى العمليات التكنولوجية في مجمع مجاور بعد اندلاع حريق.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الحريق نتج عن هجوم بطائرة مسيرة.