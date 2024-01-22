روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة شركة نوفاتك للغاز

اتهم الكرملين، اليوم (الاثنين)، أوكرانيا بضرب محطة شركة نوفاتك الروسية للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق الروسي، أمس، مما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.