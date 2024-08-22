مصرع طفلين إثر اعتداء مسلح على شاحنة مدرسية في باكستان

ووفق بوابة "دون" الإخبارية المحلية، جاء في بيان نقلًا عن خدمة الإنقاذ المحلية، أن طفلين قُتِلَا وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مجهولون النار على شاحنة مدرسية.