مصرع طفلين إثر اعتداء مسلح على شاحنة مدرسية في باكستان

أطلق مجهولون النار على شاحنة مدرسية بإقليم البنجاب الباكستاني، مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 6 أشخاص، من بينهم السائق.
ووفق بوابة "دون" الإخبارية المحلية، جاء في بيان نقلًا عن خدمة الإنقاذ المحلية، أن طفلين قُتِلَا وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مجهولون النار على شاحنة مدرسية.
وبحسب البوابة، فإن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 - 12 عامًا، والضحية السادسة هو سائق الشاحنة.
وأشارت "دون" إلى أن المسلحين فرّوا من مكان الحادث.
وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون أن إطلاق النار وقع على خلفية عداء شخصي، وكان السائق هو هدف مُطلقي النار.