"توقف في حيرة وتصفح الأوراق أمامه".. "جوتيريس" يتعرض لموقف طريف في مؤتمر المناخ

تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لموقف طريف خلال مؤتمر المناخ "كوب27"، اليوم (الأربعاء)، حيث بدأ بالقراءة من الخطاب الخطأ قبل أن يتدارك الموقف ضاحكاً، ويبدأ في إلقاء الخطاب الصحيح.
وكان من المقرر أن يلقي "جوتيريس" الكلمة الافتتاحية لجلسة في القاعة العامة الرئيسية للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور حول تتبع انبعاثات الكربون، وفقاً لـ"رويترز".
واستهل "جوتيريس" كلمته بالقول: "إن العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم، إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار"، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه.
وقال ضاحكاً: "أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ".
وصفق له الحاضرون في القاعة، بينما أحضر الخطاب الصحيح إليه.
وبيّن "جوتيريس" أنه كان من المقرر أن يتحدث إلى مجموعة من الشبان بعد خطابه، وأنه بدأ بقراءة الكلمة المخصصة لهم بطريق الخطأ.