"توقف في حيرة وتصفح الأوراق أمامه".. "جوتيريس" يتعرض لموقف طريف في مؤتمر المناخ

واستهل "جوتيريس" كلمته بالقول: "إن العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم، إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار"، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه.