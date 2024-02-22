تطوّرات عملية "معاليه أودميم".. مقتل جندي إسرائيلي من الـ9 المصابين

ووفق "الجزيرة" قالت القناة 13 الإسرائيلية: إن أحد منفذي العملية تعمّد الاصطدام بسيارة لافتعال حادث وتسبّب في أزمة سير خانقة، ومن ثم ترجّل 3 مهاجمين وفتحوا النار على المركبات بواسطة بندقيتين من طراز "إم-16" ومسدس.