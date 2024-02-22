تطوّرات عملية "معاليه أودميم".. مقتل جندي إسرائيلي من الـ9 المصابين

قتل جندي إسرائيلي، وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس، في عملية نفذها فلسطينيون عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جهاز الإسعاف، أن أحد الجنود المصابين بجروح خطيرة توفي متأثرًا بجراحه البالغة.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال أفادت قبل ذلك بإصابة 9 جنود، بينهم 3 حالتهم حرجة، في إطلاق نار على حاجز عسكري قرب المستوطنة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: إنها قتلت اثنين من منفّذي الهجوم، وإن 3 من الإسرائيليين المصابين حالتهم خطرة.
من جهته ذكر جهازُ الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن المنفذين هم "محمد وكاظم زواهرة" من قرية التعامرة شرقي بيت لحم "جنوبي الضفة الغربية"، و"أحمد الوحش" من زعترة جنوبي المحافظة.
ووفق "الجزيرة" قالت القناة 13 الإسرائيلية: إن أحد منفذي العملية تعمّد الاصطدام بسيارة لافتعال حادث وتسبّب في أزمة سير خانقة، ومن ثم ترجّل 3 مهاجمين وفتحوا النار على المركبات بواسطة بندقيتين من طراز "إم-16" ومسدس.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية: فقد اعتُقل اثنان كانا برفقة منفذَيْ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة.
وقد دعت بلديةُ "معاليه أدوميم" سكانَ المستوطنة إلى البقاء في منازلهم بعد الاشتباه بوجود مسلح ثالث.
ويأتي إطلاق النار على الحاجز العسكري قرب "معاليه أدوميم" بعد أيام من عملية وقعت بمستوطنة "كريات ملاخي" شرق "أسدود"، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.