سقوط قتيل وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة توسكيجي الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية مقتل شخص، وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أُصيبوا بطلقات نارية، في إطلاق نار بجامعة توسكيجي بالولاية في وقت مبكر من أمس الأحد.
وفي التفاصيل، لم يكن الضحية في حادث إطلاق النار طالبًا في الجامعة، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، لكن بعض المصابين كانوا طلابًا في الجامعة.
وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر بعد ظهر أمس الأحد إن 12 شخصًا أُصيبوا بطلقات نارية، كما تعرَّض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأصدرت الجامعة بيانًا، قالت فيه إنه "تم إخطار والدَيْ القتيل. وتعرَّض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات؛ ويتلقون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتغمري".
وقال هال بنتلي، الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون، لوكالة "أسوشيتد برس": إنه من المقرر تشريح جثة القتيل -وهو ذكر- في مركز الطب الشرعي التابع للولاية في مونتغمري.
وذكر باتريك مارديس، قائد شرطة المدينة، أن من بين المصابين طالبة أُصيبت برصاصة في البطن، وطالبًا آخر أصيب بطلق ناري في ذراعه.
جدير بالذكر أن السلطات في ولاية ألاباما لم تعلن أي اعتقالات لمُنفِّذ الهجوم أو مشتبه به.