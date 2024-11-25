"المناخ على حافة الهاوية".. هل ستكون "قمة باكو" بداية النهاية أم نقطة تحول نحو مستقبل أخضر؟

وكشفت الصفقة المثيرة للجدل في مؤتمر الأطراف "كوب 29" عن تصدع في التعاون المناخي العالمي، ولكنها أيضًا أظهرت إصرار الدول على إيجاد حلول. فمع استمرار التحديات الجيوسياسية والسياسية، يبقى السؤال: هل يمكن للمجتمع الدولي أن يتوحد ويحقق تقدمًا حقيقيًا في مكافحة تغير المناخ؟ إن المستقبل المناخي العالمي على المحك، ويجب على الدول أن تتحد وتعمل معًا من أجل إنقاذ كوكبنا.