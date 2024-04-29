استشهاد 19 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار بأن 15 فلسطينيًّا من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال والنساء استُشهدوا في قصف استهدف منزلهم في مدينة رفح، كما استُشهد أربعة في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل وتجمعات متفرقة للنازحين في المدينة، والتي تعيش وضعًا مأساويًّا مع حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء والخيام، التي يتواجد فيها نحو مليون وربع المليون نازح يفتقرون للغذاء والدواء.