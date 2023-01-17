بعد اعتقال "تعسفي" لبلجيكي.. خبراء أمميون: إيران تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ

وتفصيلاً، أعرب الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يتحدثون باسم الهيئة، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، عن اعتقادهم بأن "فانديكاستيل حُرم تعسفيًّا من حريته، وهو ضحية إخفاء قسري في فترة تشهد اعتقالات".