أذربيجان وأرمينيا تجريان مباحثات في واشنطن لتطبيع العلاقات غدًا

تعقد أرمينيا وأذربيجان جولةً جديدة من المحادثات في واشنطن، غدًا؛ لمحاولة تطبيع العلاقات؛ بحسب ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية "أني باداليان"، اليوم "السبت".
وأوضحت "أني باداليان" أن وزير الشؤون الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، سيكون في واشنطن العاصمة من 30 أبريل في زيارة عمل، وتم التخطيط للجولة المقبلة من المباحثات بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتصاعد التوتر مجددًا بين البلدين؛ بسبب جيب ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه، الذي نُشرت فيه قوات حفظ سلام روسية في 2020؛ لإنهاء حرب هي الثانية بين أرمينيا وأذربيجان على الجيب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.