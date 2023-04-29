أذربيجان وأرمينيا تجريان مباحثات في واشنطن لتطبيع العلاقات غدًا

وتصاعد التوتر مجددًا بين البلدين؛ بسبب جيب ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه، الذي نُشرت فيه قوات حفظ سلام روسية في 2020؛ لإنهاء حرب هي الثانية بين أرمينيا وأذربيجان على الجيب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.