"كومر" يصف التحقيق الجاري مع الرئيس "بايدن" بأكبر فضيحة فساد سياسي

ومع ذلك، أعرب عن شكوكه في تعيين المستشار الخاص روبرت هور، وهو محامٍ أمريكي، عيَّنه الرئيس السابق دونالد ترامب، وعيّنه المدعي العام ميريك جارلاند للتحقيق في وثائق بايدن السرية، مشيرًا إلى أن التعيين يهدف إلى "حماية" بايدن من تدقيق الكونجرس.