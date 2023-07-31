الحكومة السنغالية تعلن حل حزب المعارض "سونكو" بعد ساعتين من دعوته للتمرد

وحُكم عليه في الثامن من مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.