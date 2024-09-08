أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.. الأردن يعلن نتائج التحقيقات الأولية في "هجوم اللنبي"

ويعد هذا هو أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما قادت حركة حماس هجومًا على جنوب إسرائيل، التي شنت هجومًا مدمرًا على قطاع غزة لا يزال مستمرًا حتى الآن.