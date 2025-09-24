"مصطفى مدبولي": مصر تبدأ تدريب قوات أمن فلسطينية.. ولا دور لحماس في غزة

وأضاف أن "التعامل مع غزة يجب أن يكون ضمن إطار الدولة الفلسطينية الواحدة، وأن يرتبط بأي جهود مستقبلية مسارٌ واضحٌ لتجسيد حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة يتطلب إنهاء العنف وعدم الاكتفاء بالمقاربات الأمنية فقط، بل دعم المبادرات السياسية وعلى رأسها الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، ومؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته السعودية وفرنسا.