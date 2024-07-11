من سيشارك "ترامب" في قيادة أمريكا حال فوزه؟ خيار استثنائي لمنصب النائب!

من سيختاره دونالد ترامب ليكون نائباً له؟ سؤال تدور حوله العديد من التكهنات في الولايات المتحدة، فالمرشح الجمهوري يبحث عن شخص كفء ومخلص ليشغل منصب نائب الرئيس ويتعين عليه أن يعلن عن هوية ذلك الشخص رسمياً قبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل والذي سيتم خلاله تثبيت ترشيح الثنائي الذي سيشكله ترامب مع نائبه.